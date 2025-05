El conmovedor mensaje de Nadal a su tío Toni en el homenaje de Roland Garros: "No somos de expresar..."

El homenaje de Roland Garros a Rafa Nadal ha sido simplemente impresionante. El torneo ha organizado un acto en el que han estado presentes prácticamente todas las figuras importantes en la carrera de Rafa y en el que se ha rendido tributo al mejor tenista de la historia del Abierto de Francia y de la tierra batida.

No han faltado sus mayores rivales, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. También ha estado presente Carlos Alcaraz y, sobre todo, no ha faltado nadie de la familia de Rafa. Cuando Nadal se ha tenido que dirigir a ellos no ha podido contener las lágrimas.

El mensaje más destacado, el que le ha dedicado a su tío y exentrenador Toni Nadal: "Ninguno de los dos somos de expresar nuestras emociones, pero quiero que sepas que siento una gratitud infinita por todo lo que has sacrificado por mí. Eres el mejor entrenador que habría soñado tener. Sin ti nada de esto habría sido posible, ha sido duro, pero mereció la pena".

El mensaje ha sido conmovedor hacia la que ha sido probablemente la persona más importante en la carrera de Rafa, más allá del propio Rafa. Nadal también ha reconocido que, junto a Toni, ha vivido momentos complicados aunque también ha confesado que le estará eternamente agradecido.