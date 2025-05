La reflexión de Novak Djokovic sobre su retirada: "Viendo el homenaje a Nadal..."

La puesta en escena de Roland Garros para Rafa Nadal ha sido maravillosa. Un homenaje que nunca olvidará. Y Novak Djokovic, que estuvo presente en el acto, reconoce que no pudo evitar pensar en su retirada al ver cómo el torneo trataba a su gran campeón. Homenaje en el que también estuvieron presentes Roger Federer y Andy Murray.

Lo ha dicho el serbio antes de debutar en París: "Ayer mismo pensé sobre el final de mi carrera, viendo lo de Rafa. Hablando con Roger o Andy sobre sus despedidas me siento orgulloso de seguir aquí, pero al mismo tiempo me siento triste de que se han ido, porque ellos fueron mis grandes motivaciones para competir de manera tan intensa y durante tanto tiempo. Ayer Rafa se merecía lo que le hicieron".

"Todos nosotros soñamos con ser recordados de esa manera. Espero que un día pueda tener un buen adiós por parte del tenis. No he pensado en la fecha exacta de mi retirada, si es que estáis buscando eso. Me emocioné cuando le vi hablar. Aunque hayamos sido grandes rivales, verle abrir su corazón así, es imposible no emocionarse", reflexiona Djokovic, que sigue buscando su Grand Slam número 25.

En esa arcilla, la de París, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos: "Llegar ayer a Roland Garros y ver mi taquilla, donde celebré el título de los JJOO... como lo de Rafa, fue un momento precioso".

"Uno de los mejores momentos que he vivido en esta pista. Entrar con Federer y Murray... muy bonito. Todos estábamos felices. Él se lo merecía", sentencia Novak.

Debut en Roland Garros

Djokovic saltará a la Philippe Chatrier este martes a partir de las 14 horas para enfrentarse en primera ronda al estadounidense McDonald.