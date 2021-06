Daniil Medvedev ha caído eliminado de Roland Garros ante Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6, 7-5). El ruso se despide del 'major' de tierra batida en cuartos de final, y lo hace muy enfadado. El partido contra el griego se disputó en hora nocturna y sin público en las gradas, algo que no gustó nada al ruso, que estalló en rueda de prensa tras el encuentro.

El número dos del mundo ha explotado contra Roland Garros después de ser el único tenista que ha disputado dos partidos a las 21:00h y sin espectadores en la Phillipe Chatrier. En rueda de prensa, el moscovita se encargó de mostrar su enfado comparando lo sucedido en su encuentro con una situación similar en la 'Fórmula 1'.

"Me decepcionó al 100% saber que no habría público. Han preferido a Amazon antes que tener gente en la grada. Nuestro partido era claramente el mejor del día y lo han puesto por la noche. Es divertido porque el lunes empecé a ver la tercera temporada de 'Drive to Survive' y creo que el primer o segundo episodio estaba titulado 'Cash is the King' (el dinero es el rey)", afirma el tenista.

Medvedev hizo alusión a Amazon, compañía que posee los derechos de Roland Garros desde 2021 hasta 2023. El tenista no entiende que la organización del Grand Slam francés prefiera a Amazon antes que abrir el estadio con aforo reducido. Además el ruso se muestra molesto por la reducción de los premios que ha llevado a cabo el torneo, a pesar de las ganancias que obtiene de la plataforma de 'streaming'

"Los pilotos de Fórmula 1 estaban en Australia preparados para correr durante la pandemia. Lewis Hamilton no entendía qué hacían allí y le respondieron 'Cash is the King'. Pasa lo mismo aquí. Nuestro partido era el gran partido de la jornada y Roland Garros prefirió Amazon a los espectadores. Es tan simple como eso", sostiene la segunda mejor raqueta del mundo.

"Es bueno tener patrocinadores porque así los jugadores nos arreglamos para poder ganar dinero. Pero este año, que podemos tener más gente en Roland Garros, en vez de eso tenemos Amazon y aún así tendremos un 15% menos de premios. Mi pregunta es: ¿Dónde está el dinero que el torneo gana de Amazon?", reflexiona Medvedev.