Sale a la luz la razón por la que Jannik Sinner ha sido sancionado por dopaje

El sábado pasado la Agencia Mundial Antidopaje anunció la suspensión de tres meses impuesta a Jannik Sinner tras su doble positivo por clostebol hace casi un año.

La AMA llegó a un acuerdo con el número 1 del mundo del tenis y el italiano podrá estar presente en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

Sin embargo, casos como el de Laura Barquero o el del equipo de natación japonés que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dejan bastantes dudas.

En el segundo, 23 nadadores dieron positivo en trimetazidina, aunque fueron absueltos al estar la sustancia prohibida presente en la comida que ingirieron en un restaurante.

En el podcast 'The Sports Ambassador', Olivier Niggli, director general de la AMA, ha explicado las diferencias entre ambos casos.

"La principal diferencia reside en que, en un caso, unos ingieren una comida y dan positivo por una pequeña cantidad de una sustancia", ha señalado.

"En el otro, el deportista tiene a su propio empleado, que tiene una responsabilidad, por lo que el error es suyo", ha añadido.

Llama la atención que mientras Sinner ha sido sancionado, el que fuera su preparador físico, Umberto Ferrara, no ha recibido castigo por aplicarle la crema prohibida y, de hecho, actualmente trabaja para Berrettini, firme defensor de la inocencia de su compatriota.

