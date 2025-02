Zverev, crítico con el 'caso Sinner': "Si tienes culpa, tres meses no son una suspensión"

Continúan las reacciones del mundo del tenis a la sanción de Jannik Sinner por consumo de clostebol. El caso del italiano sigue dando de qué hablar por la manera que las autoridades competentes han gestionado la investigación. A la opinión de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Aryna Sabalenkaentre otros, se le suma otro protagonista.

El número 2 del mundo, Alexander Zverev, ha sido el último jugador en pronunciarse en el caso que está tambaleando los cimientos del tenis. El alemán cayó frente al italiano en la final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

"Ha sido una situación bastante extraña porque, obviamente, ha sido un proceso largo donde primero fue absuelto. Luego la AMA quiso una segunda opinión", ha recapitulado el germano, tal y como recoge el medio 'Clay'.

Zverev desgrana el caso en dos opciones, opinando sobre la brevedad de la sanción: "Si no tienes culpa, es que no la tienes. No deberías recibir castigo. Pero si tienes culpa, entonces creo que por el consumo de esteroides, tres meses no es una suspensión".

La sanción está levantando muchas ampollas ya que existe un precedente con el consumo de esta sustancia. Es el caso de la patinadora española Laura Barquero que fue sancionada con seis años de suspensión por consumir también clostebol. Un doble rasero que causa la indignación en el deporte.