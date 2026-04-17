Roberto Bautista explica la adaptación de Alcaraz tras su ruptura con Ferrero: "Está demostrando..."

El extenista analizó los primeros meses del murciano tras cambiar de entrenador. Un escenario al que Carlos se habría adaptado a la perfección tras los primeros torneos de la temporada.

La noticia de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero revolucionó el mundo del tenis a finales de 2025. Llegó justo en uno de los momentos más dulces de la carrera del murciano, después de siete años juntos.

Tras la separación de caminos surgían dudas sobre el juego de Carlos y su capacidad de adaptación a esta nueva etapa. Un escenario que el número dos del mundo ha sabido resolver perfectamente junto a Samuel López como nuevo técnico, imponiéndose en Melbourne y Doha, donde demostró el mismo tenis arrollador de siempre. También en el resto de torneos hasta la fecha donde, aunque no ha logrado ningún título más, ha seguido dominando junto al habitual Jannik Sinner.

Sobre lo ocurrido ha hablado Roberto Bautista, quien recientemente ha anunciado el fin de su carrera profesional como tenista. Afirmaba en 'Clay' que "para lograr los resultados y la racha que ha obtenido esta temporada, se necesita mucha serenidad y madurez en la cancha". Una situación que Carlos ha solventado con éxito a pesar de "probablemente lidiar con problemas internos".

"Un tenista sabe cómo afrontar los retos diarios, porque siempre hay desafíos. Y creo que está demostrando la madurez necesaria para seguir ganando muchos torneos", apuntaba Bautista para cerrar el tema. Unas palabras que demuestran el estrecho vínculo que ambos comparten y la admirable actitud de Alcaraz para afrontar esta nueva etapa en su carrera.