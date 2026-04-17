Toni Nadal no ve a Rafa Jódar como el nuevo Alcaraz: "Eso es casi imposible"

El joven tenista español se ha metido en cuartos de final del Conde de Godó y jugará contra Cameron Norrie.

Con sólo 19 años Rafa Jódar se está convirtiendo en una de las sensaciones del Conde de Godó de Barcelona. Está en cuartos de final y se medirá a Cameron Norrie, uno de los candidatos al título.

El mundo del tenis alucina con lo que está consiguiendo. Toni Nadal no esperaba este nivel de progresión: "Cuando le vi por primera vez me pareció un buen jugador, no más que eso. Pero cada vez me parece mejor. Progresa. Lleva una línea ascendente".

En una entrevista a 'Mundo Deportivo' ha dejado claro que compararlo con Carlos Alcaraz es demasiado en estos momentos.

"Siguiendo este camino no sé si puede ser Alcaraz, que eso es casi imposible, porque es de otro mundo, pero sí le veo un potencial muy alto, de top", dice Toni.

Comparar a cualquier tenista con Alcaraz es ser demasiado cruel. Porque Carlitos, con apenas 22 años, ya acumula siete grandes en su palmarés. Pero Toni Nadal sí cree que pueda convertirse en un jugador importante para el circuito.

Jódar se enfrenta este viernes a partir de las 17.10 horas a Cameron Norrie en la central del Conde de Godó, la pista Rafa Nadal.