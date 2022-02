Rafa Nadal se ha mojado y ha hablado claro acerca de su opinión personal con respecto a la actuación de Alexander Zverev con el juez de silla y su correspondiente castigo. El tenista español ha vuelto a demostrar ser un ejemplo tanto dentro como fuera de la pista.

"Es un acto desafortunado, sin ninguna duda, y lo siento por él porque tengo una buena relación con Alexander. Al final, creo que merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera. Creo que Sascha es consciente de ello y espero que esto sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que a veces pierden también los nervios en la pista", ha comenzado.

"Es lógico que la organización que rige nuestro deporte se haga respetar y haga respetar a los jueces de silla y al deporte en general. No voy a entrar yo en lo que no es justo o no justo a nivel de sanciones. Pero al final sí que se tienen que parar un poco ese tipo de actitudes que se ponen un poquito más de moda", ha añadido el de Manacor.

No obstante, Nadal ha querido valorar la actitud del tenista alemán tras lo sucedido: "He leído el comunicado de Zverev y lo refleja muy bien y para mí es un paso positivo hacia delante que lo reconozca y que se disculpe. Ojalá que no lo vuelva a hacer y le volvamos a ver pronto. Que sirva para los que tienen actitudes similares y estén al tanto de no tener este tipo de conductas".

"Yo entiendo la frustración y entiendo que en un arrebato se puede romper una raqueta, no lo critico más de la cuenta aunque no me gusta como podéis entender. Yo he sido educado de otra manera. Pero faltar el respeto de manera desmedida a los árbitros y a los jueces de línea ya es otro mundo y la organización se tiene que hacer fuerte", ha comentado.

Además, cree que, en estos tiempos que la información vuela a través de las redes sociales, las personas influyentes deben cuidar más sus comportamientos en público. "La imagen de Alexander ya está en el mundo y con las redes sociales todo corre como la pólvora. Hay millones de niños que están desarrollando su actitud y al menos un mínimo de respeto y ejemplo deberíamos ser para los niños", ha asegurado.

"Entiendo la frustración, pero tiene que haber unos límites. Lo de Sasha es una excepción, no es algo que acostumbre a hacer. Todo el mundo puede cometer errores y hay que perdonarle, sin ninguna duda. Somos deportistas de un deporte popular en el mundo y tenemos a muchos niños mirándonos por lo que hay que ir con cuidado", ha indicado el reciente campeón del Abierto de Australia.

Por último, el tenista español no ha querido entrar al trapo acerca de cuál debería ser la sanción de Zverev: "Yo no soy nadie para opinar. Hay un organismo, que es las ATP, y que tiene que tomar las medidas que consideren oportunas para que nuestra deporte sea lo que ellos quieran que sea. En función de cómo actúen el deporte será una cosa u otra. Al final son ellos que tienen que decir qué deporte quieren y qué ejemplo quieren dar a los niños".

"Depende de la decisiones que se tomen habrá más opciones de que según que tipo de comportamientos no se repitan o que se repitan porque no ven el perjuicio. Espero que la sanción no sea muy severa, pero como amante del deporte, entiendo que acciones así no se pueden permitir porque soy deportista a la vez que seguidor, y el deporte tiene que mantener unos valores positivos y nos tenemos que hacer respetar", ha concluido Nadal.