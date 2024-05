Carlos Alcaraz está más tranquilo ahora que sabe que no tendrá que verse las caras con Rafa Nadal en la primera ronda de Roland Garros. El balear, a pesar de no estar en su mejor momento y después de un 2023 prácticamente en blanco, sigue dando más que respeto y miedo en una arena de París en la que él es el rey.

Y sus rivales lo saben Lo saben y prefieren que, de tener que verse las caras con él, sea lo más tarde posible. Con el ranking actual de Nadal eso es algo que los de arriba pueden no ver cumplido.

Porque el propio Alcaraz lo sabe y reconoce: "Vi que tenía un 50% de opciones de jugar contra Rafa en primera ronda".

"Doy las gracias de que no me haya tocado. Me habría gustado jugar contra él aquí... pero no en primera ronda. Menos mal", insiste.

"Hago lo que me dice el médico"

El de El Palmar es, además, candidato a ganar en París a pesar de sus molestias: "No sé lo que tengo, pero me enfoco en hacer lo que me dice el médico".

"Aunque sigo teniendo algo de miedo cuando voy a pegarle fuerte con la derecha", afirma Alcaraz.

Además, Carlos pone a Nadal entre los candidatos al título: "Hay un gran grupo de jugadores que cuando ves sus partidos no sabes si van a ganar. Está Rafa, Zverev, Sinner... y Djokovic".