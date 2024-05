Rafa Nadal debutará en su 'jardín' frente al alemán Alexander Zverev, número 4 del mundo y reciente ganador del Masters 1000 de Roma.

Con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner entre algodones, y con la duda de cómo rendirá Novak Djokovic, el teutón es uno de los grandes favoritos para alzarse con la Copa de los Mosqueteros.

Eso sí, a pesar de no ser favorito, Nadal es Nadal. 112 victorias en 115 partidos en París le avalan y nunca se le puede dar por muerto.

Tras conocerse el sorteo, su tío y exentrenador, Toni, pasó por los micrófonos de 'Cope' para analizar el cuadro. El balear lamenta que a su sobrino le haya caído un 'coco' en su debut.

"Yo entendía que Rafael debía tener un sorteo asequible en las primeras rondas para llegar con un buen bagaje a la segunda semana y poder hacer un buen Roland Garros", ha señalado.

"Esto no va a poder ser porque le ha tocado uno de los más difíciles del circuito, uno de los favoritos", ha añadido.

A pesar de que Zverev sea el favorito, Toni cree que el alemán no estará "tranquilo": "Confío en que si mi sobrino está bien puede derrotar a Zverev. Pero si me dices quién es el favorito, me imagino que Zverev es un poquito más favorito, pero si yo fuera el alemán no estaría muy contento del sorteo. Rafael, tampoco, pero él creo que no estará totalmente tranquilo".

De hecho, si vence al número 4, será uno de los grandes favoritos: "Si consigue superar la primera ronda, yo le veo en el grupo de los favoritos. Evidentemente está Alcaraz, está Sinner, Zverev, Rublev. Djokovic no lo sé".

"Siempre es un favorito pero hasta el momento sus resultados no han sido muy buenos. Pero hay que tenerle siempre en cuenta. Creo que Rafael estará dentro de este grupo, aunque puede perder en primera ronda, lo mismo que Zverev", ha zanjado.