Después de que el Open de Australia, en palabras de su director Craig Tiley, confirmara que Rafa Nadal sí iba a participar en la próxima cita del torneo en 2024, el tenista se ha pronunciado en sus redes sociales.

Ni confirma ni desmiente su participación, aunque sí destaca Rafa que está trabajando para volver: "Agradezco el voto de confianza del Open de Australia... estoy entrenando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible".

I appreciate the vote of confidence from the Australian Open… I am practising every day and working hard to come back asap 💪🏻😉