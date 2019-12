Rafa Nadal insiste en su defensa ante los ataques del alcalde de Manacor. El número 1 del tenis ha concedido una entrevista al 'Diario de Mallorca' en la que asegura que "no es verdad" que Miquel Oliver no vaya en su contra.

"El alcalde dice que no va en mi contra, pero no es verdad. Cuando eres el alcalde de un pueblo como Manacor, no está bien confundir a la gente", afirma Nadal.

Sobre su carta a modo de respuesta, Nadal afirma que lo hizo porque se vio "obligado" dadas las "graves" acusaciones del alcalde de Manacor, defendiendo que la ampliación de su academia "no es un pelotazo urbanístico".

"Si hago una carta es porque me veo obligado, no tengo ninguna gana de crear polémica y menos en Manacor, que es donde vivo. Si la hago es porque se dicen unas cosas que son graves y las dice el alcalde de Manacor", asegura.

En la misma entrevista, Nadal confiesa el importante papel que tienen Federer y Djokovic en su carrera deportiva, reconociendo que le gustaría ser el que más Grand Slam ha ganado de los tres, aunque "no es una obsesión".

"La ambición sana es buena, la desmesurada es mala, como todo en la vida, porque puede provocar frustraciones, envidias e infelicidad. Tengo presente que soy un gran afortunado. Si ellos acaban con más títulos será porque habrán sido mejores", reflexiona el balear.