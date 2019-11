España debutó con victoría en la segunda jornada de esta nueva Copa Davis. Tras la derrota de Roberto Bautista en el primer partido de la serie, Rafa Nadal salía con una presión añadida a la pista central de la Caja Mágica: "Fue un gran inicio ante un oponente realmente duro. Tan solo tuve dos días de entrenamiento en unas condiciones muy diferentes a las de Londres, así que esta es una gran victoria ante un jugador que ya había competido aquí y que ha desplegado un magnífico tenis. Podría haber hecho algunas cosas mejor, pero ganar en dos sets fue una gran noticia".

Pese a que en la jornada de este martes la afluencia de público no fue muy elevada pudimos ver que para la eliminatoria de España, la pista Manolo Santana rozó el lleno. Para Nadal el apoyo del público fue clave para sacar la eliminatoria adelante: "Ha sido espectacular, he disfrutado muchísimo del apoyo del público. Sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy ajustada y en esos momentos tener la grada a nuestro favor es importante. En este formato perder un partido te deja al borde del abismo, no hay ningún margen de error.

Rafa también se acordó de los aficionados a causa de los horarios que tiene el torneo que se disputa esta semana en Madrid: "Si se juega a estas horas es normal que el público se vaya y cuando eso ocurre perdemos la ventaja. Es un día laborable y hemos empezado el tercer partido casi a la 1 de la madrugada. Eso es muy negativo, tanto para jugadores como para aficionados, que tienen que trabajar al día siguiente. Va a ser imposible dormirnos antes de las 3 o 4 de la madrugada por la adrenalina acumulada y mañana tenemos una eliminatoria clave. Eso es lo único negativo que puedo decir ahora, ya que una valoración global del torneo no podré hacerla hasta que haya terminado".

Este miércoles, España jugará de nuevo a las 18:00 horas frente a Croacia. España afronta una serie de partidos transcendentales, ya que una derrota podría suponer la eliminación de la 'Armada'.