Tras anunciar la semana pasada que no competiría en el Conde de Godó, Rafa Nadal ha comunicado este jueves que tampoco estará presente en el Mutua Madrid Open.

Desde que sufriese una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda en el Open de Australia, ya son siete los torneos que se ha perdido este 2023 incluyendo el que se disputa en la Caja Mágica.

En la gira de tierra batida, tras Madrid, solo el Masters 100 de Roma será la cita previa al gran objetivo de Nadal: Roland Garros.

Como halagüeño precedente, en 2022 solo disputó -y ganó- Madrid y Roma antes de levantar su 14ª Copa de los Mosqueteros.

Comunicado de Rafa Nadal:

"Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles.

Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil. Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Monte Carlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente.

La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual.

Quiero también mandar un saludo especial a todo el público de Madrid y español porque me habré perdido los dos torneos que se juegan aquí en casa. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos y en este caso en Madrid que no voy a poder jugarlo con todo lo que me ha dado.

No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada".