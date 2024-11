Rafa Nadal asume su adiós al tenis: "Si yo fuese el capitán, no me pondría en el próximo partido"

Rafa Nadal ha reconocido que su partido contra Botic van de Zandschulp podría haber sido el último de su carrera. Tanto si España sigue adelante en la Copa Davis y juega las semifinales como si cae en los cuartos de final contra la selección de Países Bajos.

"Si yo fuese el capitán, no me pondría el próximo día. Pero estoy seguro de que él tomará la mejor decisión para el equipo. Probablemente ha sido mi último partido si nada raro pasa, perdí mi primer partido de Davis y pierdo el último", ha expresado el balear.

"Está siendo un día muy emocional. Podría ser mi último partido como profesional, y la emoción de escuchar el himno nacional fue muy especial. Era un momento difícil, pero lo hice. Llegué a la pista, di lo mejor de mí, pero hay que felicitar a Botic porque fue mejor. Poco más se puede decir. Mi nivel no ha sido el suficiente", dice Rafa.

Le ha agradecido a David Ferrer, capitán del equipo, la oportunidad de estar en la pista en el primer turno: "Por supuesto no ha sido una decisión fácil para el capitán. Al final, realmente creía que David elegiría al jugador que sentía que tenía mejores opciones de ganar. Desde el principio le he dicho que no sintiese ninguna presión conmigo, honestamente. Ha habido muchas conversaciones esta semana, sabía que algo como lo de hoy podía pasar".

"Las cosas pueden ir bien o mal, por supuesto ponerme en pista, jugar el primer partido, era un riesgo. Pero es el trabajo del capitán, tiene que tomar decisiones y la ha tomado pensando en lo mejor para el equipo, no en mí, y lo respeto. He tratado de ponérselo fácil diciéndole cómo me sentía. Ha tenido la confianza en ponerme, no he tenido ninguna lesión ni nada importante para decir que no estaba listo. Le agradezco la oportunidad", dice el tenista balear.