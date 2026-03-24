Paula Badosa confiesa que está pasando un mal momento: "Qué jodido es el miedo..."

La tenista española, en una durísima carta, ha reconocido que está pasando un mal momento: "Miedo, el puto miedo".

Carta abierta de Paula Badosa. Confiesa que está pasando un mal momento anímica. Son palabras muy duras de la tenista: "Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada".

Una carta que llega tras salir de nuevo del top-100 del ranking: "Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande... y me pregunto si seré capaz".

Porque este 2026 ha arrancado con un balance negativo: ocho victorias en sólo quince partidos.

"No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que Paula fue capaz de salir", escribe la tenista española.

A pesar de las lesiones y sus altibajos en el juego, la que fuera número 2 del mundo seguirá luchando: "Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo".