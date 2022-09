Carlos Alcaraz ha hecho historia. El tenista de El Palmar, Murcia, venció a Casper Ruud en cuatro sets para ganar su primer Grand Slam y ser el número 1 más joven de la historia.

Todo el mundo del tenis se está deshaciendo en elogios hacia el tenista murciano, que ha visto como su sueño de niño se cumplía. De hecho, cuando en el pasado le preguntaban sobre esa posibilidad, no podía evitar reírse.

"Qué pregunta, ¿eh?, no lo sé, no lo sé, no lo sé..." respondía un jovencísimo Alcaraz con tan solo 15 años de edad. Además, soltaba una carcajada en la que se le puede notar hasta nervioso.

"Si sigo trabajando, cada día más, sí...supongo que sí" respondía finalmente. Dicho y hecho, eso es lo que ha hecho Alcaraz en una temporada que jamás olvidará.

Hace 3 años le preguntaban a Carlos Alcaraz si el podía ser número 1 del mundo. Los sueños se hacen realidad ❤️ pic.twitter.com/LSElM6FN7b — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) September 12, 2022

Y es que no solo ha ganado el US Open como guinda a la temporada. También se convirtió en el jugador más joven en ganar los abiertos de Madrid y Miami. Además, durante la temporada ha ganado tanto a Rafa Nadal como a Novak Djokovic.