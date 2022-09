Carlos Alcaraz se ha alzado en la madrugada de este lunes con el primer Grand Slam de su carrera tras vencer a Casper Ruud en cuatro sets (4-6, 6-2, 6-7 y 3-6), convirtiéndose así en el número 1 más joven de la historia con solo 19 años, 4 meses y 7 días.

Tras la final, al murciano le llovieron las felicitaciones. Una de las más especiales llegó de la mano de su ídolo y compatriota, Rafa Nadal.

El manacorí, que hubiera jugado contra Carlitos en semifinales de no haber caído en octavos, le dedicó un cariñoso mensaje por Twitter.

"Felicidades por tu primer Grand Slam y por el número 1, que es el colofón a tu primera gran temporada. ¡Estoy seguro de que serán muchas más", reza el tuit de Nadal.

Paralelamente, en un vídeo publicado por 'TennisTV', Rafa, junto a los mejores tenistas del panorama tenístico actual, analiza y alaban la figura de Alcaraz.

"Ya no tiene que fijarse más en mí, es una estrella. Está haciendo cosas asombrosas", dice Rafa, que ve a Carlos hecho de otra pasta.

"Cuando eres joven y muy bueno, el proceso es más rápido que el de la gente normal. Novak (Djokovic) no era un tío normal, de la misma manera que Roger (Federer) tampoco era un chico normal ni yo tampoco", señala.

Novak Djokovic, otra de sus víctimas esta temporada, ya le ve como una realidad: "Su llegada al top 10 del mundo ha sido increíble y super rápida. Es el futuro y el presente del tenis. Es el futuro del tenis, pero también el presente".

"Es algo que el deporte no había visto antes; ganará Grand Slams, será número 1...", afirma Aleksander Zverev, a quien Carlos derrotó en dos cómodos sets en la pasadda final del Mutua Madrid Open.

His colleagues have seen the potential all year long.

Our new No.1 @CarlosAlcaraz as described by his fellow players...🗣#USOpen pic.twitter.com/zwdvr8YBeF