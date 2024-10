En el tie-break final, con empate a cinco entre Frances Tiafoe y Roman Safiullin, Jimmy Pinoargote, el juez de silla, penalizó al estadounidense por tardar en sacar.

"No, no, no, no. He lanzado la bola hacia arriba. La he lanzado, la he tirado para arriba. Estaba atrás y he lanzado la bola, estaba listo para sacar. Es la norma", le recriminó el semifinalista del US Open.

"No compro esto, ahora es segundo servicio", le replicó el árbitro, que impuso un segundo saque para Tiafoe ya que era el segundo 'warning'.

Frances terminó perdiendo el punto y el partido 5-7, 7-5 y 7-6 (5), y tras saludar a Safiullin en la red, estalló contra el juez de silla.

"¡Que te jodan, tío! ¡Que te jodan! (fuck you!) En serio, tío. Me has jodido el puto partido. Tres putas horas y vas y haces eso. ¿Qué? ¿Por qué? Has jodido el puto partido. Gran puto trabajo. ¡Que te jodan! Tres putas horas, estoy ahí luchando y corriendo por mi vida. Y me das un segundo servicio. Es jodidamente de locos", le gritó el americano.

Dada su desmesurada reacción, se espera una sanción ejemplar por parte de la ATP.