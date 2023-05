Rafa Nadal no jugará en Roland Garros... y desvela que 2024 será su último año como tenista profesional. Lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa en la que ha anunciado que no jugará en los próximos meses con el objetivo de recuperarse de su lesión. "No voy a poner una fecha de regreso", ha dicho el tenista balear.

"La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a estar allí después de muchos años. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Intentar para afrontar seguramente el último año de mi carrera", ha expresado.

"Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y a parte. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año", ha dicho.

Por lo tanto, su objetivo será volver al final de año, previsiblemente en la Copa Davis. Y después "disfrutar" de sus torneos favoritos el próximo año antes de decir adiós.

El balear sólo ha podido jugar cuatro partidos este año, perdiéndose los Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, además del Conde de Godó en Barcelona.

Nadal ha conquistado 22 Grand Slams y 14 Roland Garros. Sin duda la tierra de París es su sitio. Por ello no quiere rendirse y volver allí en 2024. Un 2024 que será su último año como tenista profesional y en el que su intención es "disfrutar" de los torneos.

"Voy a intentar que mi último año no sea sólo de comparsa. Quiero competir al máximo nivel. Llegar al año que viene y poder ganar torneos. Voy a luchar para ello", ha dicho el tenista español. También ha desvelado que los Juegos Olímpicos de París de 2024 es otro de sus objetivos para la temporada que viene.

La cuenta oficial de Roland Garros ha publicado este mensaje: "Rafael, No podemos imaginar lo difícil que fue esta decisión. Definitivamente te extrañaremos en Roland Garros de este año. Cuídate para volver más fuerte a las canchas. Esperamos verte el próximo año en París".

