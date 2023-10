Que Carlos Alcaraz lleva un mes y medio de bajón es evidente. El murciano no consiguió el resultado esperado en el US Open y desde allí sus resultados no han sido los mejores.

En Pekín se quedó en semifinales y en Shanghái no pudo pasar de octavos. Ambos resultados fueron insuficientes para seguir vivo en la lucha por el número 1 y eso terminó por fulminar sus opciones de derrocar a Novak Djokovic.

Sin embargo, la buena noticia es que Alcaraz solo tiene 20 años y que su precocidad le ha llevado quizás a exigirse más de lo que debería a su edad. Aún así, Nicolás Almagro, extenista español ha analizado el bajón del de El Palmar este último mes y medio.

"El año es muy largo, son muchos partidos, muchos kilómetros, muchas celebraciones y emociones, es mucho aprendizaje todo lo que lleva un año en el circuito y todo lo que le está pasando es lógico y normal", explicó el murciano.

Almagro entiende el rendimiento de Alcaraz en estos momentos y los proyecta de manera positiva porque le están sirviendo de manera positiva a Carlitos para seguir progresando como profesional.

"Nunca le había pasado a Carlos y tengo claro que en próximos años este tipo de errores o bajones en ciertos torneos no le van a llegar", concluyó el extenista.