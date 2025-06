El padre de Carlos Alcaraz desvela cuándo se dio cuenta del talento de su hijo: "Tenías 10 años..."

El ascenso de Carlos Alcaraz a la élite del tenis mundial ha sido meteórico. Conquistar cinco Grand Slams a sus 22 años, cumplidos en el pasado mes de mayo, le sitúa en la posibilidad de completar una trayectoria legendaria.

Su padre ha sido su acompañante durante todo el proceso formativo y de la mano de un corto documental de Rolex, ha rememorado sus inicios en el deporte: "Mi padre siempre le pedía jugar, los sábados por la tarde, los domingos. Y recuerdo que muchos días acababa enfadado con él".

Así, su padre le ha confesado que está totalmente sorprendido con el nivel que ha alcanzado 'Charly': "De pequeñito, Carlos me decía, 'que no, que yo quiero jugar otra más, que no me quiero volver a casa'. Solo que mis expectativas no eran tan altas, sinceramente".

Asimismo, su progenitor rememora en el corto sobre cuándo cayó en la cuenta del enorme potencial que tenía Carlos en el tenis, siendo esto en un torneo en Madrid: "Tenías 10 años y yo venía de ver a tu rival en rondas anteriores y pensé, 'de aquí no pasamos'".

"Pero terminaste el partido, me salí al pasillo y llamé a la mamá para decirle: 'No te puedes imaginar cómo ha jugado tu hijo, un disparate, le ha puesto loco al rival'. A partir de ahí pensé que estabas destinado a tener la oportunidad de ser jugador de tenis", ha confesado Carlos Alcaraz González.

La infancia del joven 'Charly'

El padre del número dos del mundo evidencia la obsesión de su hijo por el tenis y ha rememorado un capítulo de la infancia: "No había forma de sacarle de la pista. Yo ya estaba cansado y listo para irme a casa después de trabajar todo el día y Carlos me suplicaba: '¡Juega conmigo, aquí en la pared!'"

"Serían más de las 9 y yo le decía. 'Vale, pero solo 20 minutos'. Y después de 20 minutos, seguiríamos 30 minutos más, y él querría más y más. Y yo le decía: 'Esto no puede seguir así, tenemos que irnos a casa'. Y empezaba a llorar otra vez", rememoraba Carlos Alcaraz padre, según recoge 'Punto de Break'.