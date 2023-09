Ya lo dejó caer Carlos Alcaraz al perder ante Daniil Medvedev en la semifinal del US Open. Al quedarse sin opción de reeditar el título obtenido en 2022. Ya lo avisó. Ya avisó que iba a pensar si estar o si no estar en la Copa Davis. Sí, si iba o si no iba a estar en Valencia. Al final, no ha tardado en confirmarse... y el murciano no estará en la convocatoria de David Ferrer.

Así lo ha confirmado la cuenta de la Real Federación Española de Tenis, quien además ha comunicado también quién será el sustituto del tenista de El Palmar.

"Cambio en el equipo de Copa Davis. Albert Ramos sustituye a Carlos Alaraz en la Selección, que jugará la Copa Davis en Valencia", reza el texto.

En su web, más información: "El barcelonés de 35 años se incorporará a la concentración del equipo, que realizará su primera jornada de trabajo bajo las órdenes del nuevo capitán David Ferrer".

"Ramos ya estuvo convocado en la Final 8 del pasado año en Málaga. Este 2023 ha sido finalista en Gstaad y semifinalista en Córodba. Además, alcanzó los cuartos de final en Río de Janeiro y en el ATP Challenger de Parma", cuenta la RFET.

Carlos Alcaraz, tras perder ante Medvedev, ya comentó que iba a "escuchar a su cuerpo" para ver si estaba o no en la Copa Davis.

"Ha sido una gira muy larga... y necesito un descanso", afirmó el jugador de El Palmar.