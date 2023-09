Novak Djokovic ya está en octavos de final del US Open, pero lo ha hecho sufriendo ante su compatriota Laslo Djere. El próximo número uno del mundo tuvo que remontar dos sets para imponerse por 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 y 6-3 en tres horas y 45 minutos en un encuentro que se prolongó hasta la una y media de la madrugada.

El serbio, aunque lo pasó mal durante parte del encuentro, utilizó su remontada para mandar un mensaje a sus rivales, incluido Carlos Alcaraz, en la entrevista postpartido: "Creo que el mensaje que envía al resto es que obviamente todavía soy capaz de jugar cinco sets bien entrada la noche. Remontar dos sets siempre manda un mensaje fuerte a los futuros oponentes".

No obstante, Djokovic también reconoció que espera no tener más partidos así: "Al mismo tiempo, no quiero realmente estar en esta posición para ser honesto. Prefiero una victoria en tres sets. Ojalá pueda volver a ese camino en el próximo partido".

Djokovic también tuvo palabras de elogio para su compatriota Djere: "Jugó espectacular. Siendo honesto, podría y tendría que haber jugado a un nivel más alto en esos dos sets, pero le doy un crédito enorme por hacerme sentir incómodo en la pista. Es un tipo espectacular que trabaja extremadamente duro".

Ahora el serbio se puede centrar en los octavos de final del US Open, en el que se enfrentará al croata Borna Gojo.