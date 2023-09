Campeón de Wimbledon y en busca de la gloria en el US Open, el último grande del año en el tenis. Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda después de superar a Lloyd Harris en tres sets (6-3, 6-1 y 7-6).

Su próximo rival será Daniel Evans. Es la tercera vez que se enfrentan ambos tenistas, con dos victorias para el murciano.

El todavía número 1 del mundo (perderá la posición al final el US Open) está disfrutando en Nueva York: "La energía que te brinda el público es totalmente diferente. Y por mi manera de jugar, que quiero dar espectáculo siempre, yo creo que aquí es donde más me gusta jugar. Me lo paso bien".

Él resiste y Djokovic también. No así otros favoritos como Rune o Tsitsipas. "Puede ser que por tema de ranking a Djokovic se le haya despejado el cuadro, pero como bien han mostrado, todos los jugadores pueden hacer grandes resultados, así que Djokovic no puede bajar la guardia", expresó tras ganar su partido de segunda ronda.

Horario y dónde ver

El partido entre Carlos Alcaraz y Daniel Evans se jugará el sábado, 2 de septiembre, en horario todavía por confirmar. Se podrá ver en TV a través de 'Movistar'.

Además, laSexta está llevando a cabo un especial sobre el US Open de tenis, recopilando los momentos más vibrantes del torneo y todo lo que tiene que ver con el actual campeón, Alcaraz.