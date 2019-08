Nadal vence a Fognini en tres sets | Efe

A Nadal le ha tocado remontar en Montreal porque Fabio Fognini arrancó con mucha fuerza y se llevó el primer set. "Perdí seis a dos, pero no tenía sensaciones negativas. Fue muy importante el inicio del segundo set, estuve bien en el primer juego y en el siguiente él cometió errores".

En el segundo, el manacorí sacó su mejor tenis y no tuvo rival, aunque perdió uno de los mejores puntos del torneo; un punto que levantó al público de sus asientos. En menos de dos horas. Nadal selló su pase a la semifinal con buen tenis y ante un Fognini con molestias.

"En algunas bolas se le veía con problemas en la pierna. He hablado con él y no tiene nada importante, pero tiene que tratarse y solucionarlo", ha explicado Nadal en declaraciones posteriores al partido. Nadal no solo vence. También aprovecha y da consejos a sus rivales.

"No sé, en verano me quería operar", le reconoce Fognini al final del partido, a lo que el tenista español responde: "Hazlo cuando puedas porque vale la pena, tío".