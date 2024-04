La máxima categoría de tenis mundial llegará a Madrid de nuevo. La capital se convertirá en el epicentro tenístico con la disputa del Mutua Madrid Open en la Caja Mágica. Este torneo será el segundo Masters 1000 de la temporada de tierra batida.

Carlos Alcaraz tendrá que defender puntos en su lucha por la primera posición del ranking después de haberse ausentado en Montecarlo y en el Conde de Godó. Rafa Nadal, por su parte, lleva entrenando todo el fin de semana tras su derrota en Barcelona.

Este martes 22 de abril se ha realizado el sorteo donde se han podido conocer los enfrentamientos que disputarán algunos de los mejores tenistas del mundo a excepción de Novak Djokovic, que ha sido baja de última hora. Según ha publicado la cuenta oficial del Mutua Madrid Open, Rafa Nadal se enfrentará en la primera ronda del torneo el jueves 25 de abril a Darwin Blanch, un tenista estadounidense de 16 años.

El Mutua Madrid Open 2024comenzará el lunes 22 de abril y finalizará el domingo 5 de mayo. Se disputará en la Caja Mágica y las jornadas matinales comenzarán a las 11:00h, mientras que las nocturnas lo harán a las 20:00ha partir del viernes 26 de abril.

El cuadro final del torneo femenino comenzará con los partidos de primera ronda el martes 23 de abril, aunque también se jugarán el 24 de abril. La segunda ronda transcurrirá los días 25, 26 y 27 de abril.

El sábado 27 y domingo 28 de abril también se jugarán algunos encuentros de tercera ronda. Los octavos se disputarán el lunes 29 y los cuartos el martes 30 y el 1 de mayo. Las semifinales tendrán lugar el jueves 2 de mayo y la final el sábado 4 de mayo.

El cuadro masculino comenzará el miércoles 24 y el jueves 25 con los partidos de primera ronda. Los de segunda ronda serán el viernes 26 y sábado 27 de abril. El 28 y 29 de abril se jugarán los choques de tercera ronda y no será hasta el martes 30 de abril que se celebrarán los octavos de final.

Los cuartos de final comenzarán a partir del miércoles 1y jueves 2 de mayo, seguidos de las semifinales el viernes 3 y la gran final del cuadro masculino que se cerrará el domingo 5 de mayo.

El Mutua Madrid Open 2024 se podrá ver en TV a través de Teledeporte y Movistar +. Además, el torneo se podrá seguir en 'laSexta', con el dispositivo especial de tenis. También todos los detalles de los encuentros y las declaraciones de los protagonistas.

🇪🇸 @rafaelnadal will open against Darwin Blanch in round one of the #MMOPENpic.twitter.com/N4Z1oPtolG