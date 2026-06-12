La emotiva confesión de Zverev tras ganar su primer 'Grand Slam': "Nadal me escribió un mensaje..."

El germano reconoció que grandes figuras del tenis no dudaron en escribirle tras ganar en París. 'Sascha' hizo especial hincapié en el mensaje que le mandó Rafa.

Alexander Zverev se quitó un tremendo peso de encima hace menos de una semana en Roland Garros. El número tres del mundo consiguió conquistar su primer 'Grand Slams' después de tres derrotas en finales de torneos importantes.

El alemán ya había expresado su temor de terminar la carrera como uno de los grandes tenistas que no tienen un 'Major'. Por fortuna para él, ese miedo ya es cosa del pasado.

Tras su victoria en París, Zverev no ha dudado en compartir los nombres de las estrellas que le felicitaron. Además, da mucho valor a esos mensajes. El alemán señala especialmente el de Rafa Nadal, que también le dedicó unas palabras en redes sociales.

"Para mí los mensajes privados tienen una importancia superior. Todos los grandes tenistas me felicitaron: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic. Rafa Nadal me escribió un mensaje muy largo, me pareció increíblemente agradable", asegura 'Sascha' en declaraciones para 'Eurosport'.

El campeón de Roland Garros también reconoció que figuras fuera del tenis le habían felicitado: "También otros atletas como Thomas Müller, Mats Hummels o Joshua Kimmich. Dirk Nowitzki me animó y me escribió mensajes durante el partido, eso me hizo muy feliz. Todavía tengo 1600 mensajes sin abrir, llevo tres días en el móvil intentando contestar a todo el mundo, pero está bien, responderé a cada uno".