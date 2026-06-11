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"Hablo regularmente por teléfono con Roger"

Rafa Nadal desvela a qué tres tenistas sigue en la actualidad: Djokovic no está entre ellos

El ganador de 22 Grand Slams también ha destacado la buena relación que mantiene con sus dos mayores rivales, Roger Federer y Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, en los Premios Laureus 2025Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, en los Premios Laureus 2025Getty

Durante su intervención en el 'Doc Talk Podcast', además de dejar una lección que todo el mundo debería escuchar, Rafa Nadal ha hablado de su relación con Roger Federer y Novak Djokovic.

Y es que, con la raqueta ya colgada, su relación con ambos ha ido a más: "Ahora que he terminado mi carrera, cuando veo a Federer o a Djokovic me alegra encontrármelos".

"Hablo regularmente por teléfono con Roger. Cuando juegas siempre existe cierta reserva con los rivales, pero ahora todo es mucho más natural", ha señalado.

Sobre el circuito actual, Rafa asegura que no sigue mucho el tenis: "Veo partidos y momentos de los torneos. Rara vez veo un encuentro completo, salvo que me interese mucho".

Sin embargo, hay tres tenistas a los que sí sigue de cerca: "Si juegan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, entonces sí que me gusta verlo. También sigo la evolución de Rafa Jódar, que ha progresado muchísimo en el último año".

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