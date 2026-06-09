Rafa Jódar arma al tenista perfecto: Nadal, Alcaraz, Federer, Djokovic...

La gran sensación del circuito ha elegido a un jugador en cada faceta clave del juego.

A sus 19 años, Rafa Jódar está siendo sin atisbo de duda la gran sorpresa de la presente temporada en tenis.

El de Leganés, tras una buena actuación en el Open de Australia, alzó su primer título en Marrakech a principios de abril.

Tras ello, cuartos de final en Roma, Madrid y Roland Garros, confirmando que ya es una realidad del circuito a pesar de su corta edad.

Durante una gala celebrada este lunes en Madrid por 'Marca', a Jódar le pidieron que armara a su tenista perfecto en base a distintas facetas del juego.

Al servicio se quedó con el mítico John Isner, la volea escogió la de Federer, mientras que la derecha optó por la de Alcaraz y el revés de Djokovic.

En clave mentalidad, Rafa eligió a su tocayo Nadal, y en estilo no dudó en señalar de nuevo a Federer.