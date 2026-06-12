El exentrenador de Federer baja a Zverev de la parra: "Sinner y Alcaraz siguen siendo más fuertes"

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Ivan Ljubicic, exnúmero tres del mundo, no cree que la victoria del alemán en Roland Garros vaya a cambiar las tornas del circuito.

"No creo que vaya a cambiar mucho"

Con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión y la eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda, Alexander Zverev cogió el cartel de favorito para ganar Roland Garros y no falló.

El número 3 del mundo, al fin, ya tiene su ansiado Grand Slam, pero la pregunta que se hace el mundo del tenis es si podrá repetirlo con el murciano y el italiano en el torneo.

Ivan Ljubicic, exnúmero tres del mundo y antiguo entrenador de Roger Federer, ha afirmado en 'We Love Tennis' que no.

"No creo que vaya a cambiar mucho. Lo que ha cambiado para Sascha es el resultado, pero no su forma de jugar", ha señalado.

Ljubicic sigue viendo a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por encima: "Es una victoria importante, sin duda, pero no representa una transformación técnica ni táctica. Ganó un partido que debía ganar, pero Sinner y Alcaraz siguen siendo más fuertes".

"Siempre será el primero del segundo grupo, el jugador que en la pista prefiere esperar. El desenlace de los partidos no siempre depende de él", ha zanjado.

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