La millonada que Carlos Alcaraz y Sinner se embolsarán con el partido de exhibición en Corea del Sur

El partido de exhibición que ambos tenistas disputarán el próximo 10 de enero trae más entresijos de lo que parece. Esta es la cifra económica que los dos jugadores recibirán tan solo por disputar el encuentro.

El 2026 en el mundo del tenis arrancará muy fuerte. El próximo 10 de enero se citarán los dos mejores tenistas del mundo según el ranking ATP. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se batirán en un partido de exhibición en Incheon, Corea del Sur.

El encuentro servirá para inaugurar la temporada de ambos tenistas y de preparación para el Open de Australia. El primer 'Grand Slam' del año comienza tan solo unos días después, el día 12, y supondrá el primer torneo importante del año. También es el único grande que Carlos echa en falta en su vitrina y que, en caso de ganarlo, le haría entrar en el prestigioso grupo de tenistas que han triunfado en las cuatro citas más importantes del ranking ATP.

Pero el partido del sábado no será un mero duelo amistoso. Alcaraz buscará revancha tras la derrota ante el italiano en en las ATP Finals hace algo menos de dos meses. Además de esto, una gran expectación rodea a los dos líderes mundiales del tenis en el país asiático.

Según 'La Gazzetta dello Sport', ambos tenistas recibirían dos millones de euros por disputar el evento. Una circunstancia inesperada ya que nunca se suele conocer la cantidad que cobran los protagonistas, pero que sin duda sorprende por la magnitud de la cifra.

Para contextualizar, Alcaraz con su victoria en Roland Garros el año pasado recibió tan solo medio millón menos por todo su recorrido en el torneo. También serán dos millones y medio de euros los que recibirá el ganador del Abierto de Australia este mes.

Una circunstancia que ayuda a entender porque ambos jugadores aceptaron el exigente duelo tan solo unos días antes de competir en Melbourne. Un partido que también supondrá el estreno de Carlos Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero como técnico. El inicio de una nueva etapa más desafiante que nunca para el murciano.