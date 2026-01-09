'Bombazo' de Carlos Alcaraz y Sinner: quieren jugar dobles juntos

Los dos mejores del mundo, que se enfrentan este sábado en Corea del Sur, han abierto la puerta a la posibilidad de formar pareja de dobles.

En la previa del partido de exhibición que disputarán Carlos Alcaraz y JannikSinner este sábado 10 de enero en Corea del Sur, ambos han comparecido juntos en rueda de prensa.

Entre otros aspectos, al murciano y al italiano le han planteado la posibilidad de jugar un torneo de dobles juntos... y ha saltado la sorpresa.

Alcaraz, en primer lugar, ha apuntado que "sería divertido": "Creo que no hay duda quién prefiere jugar con la derecha y quién con el revés, aunque tampoco lo hemos hablado. Hemos jugado muchos partidos, a veces nos hemos enfrentado en varios torneos consecutivos, si algún día jugamos juntos en un doble tendríamos que ver quién juega en cada lado".

De hecho, el número 1 del mundo tiene claro que "jugaría la derecha y él el revés": "Pero no sé si ya lo hemos hablado. Si lo hemos hecho, fue una o dos veces, lo pensamos, pero al ser jugadores tan centrados en individuales y jugar tantos partidos, torneo tras torneo, a veces se hace muy difícil jugar dobles. Pero, probablemente desde aquí en Seúl, podríamos jugar como compañeros de dobles al menos una vez".

Sinner, por su parte, se ha mostrado aún más contundente al afirmar que "quizá este año cuando nos parezca bien, o el año que viene" podrían formar pareja.

"Totalmente de acuerdo. Supongo que yo con el revés, tú con la derecha, pero nunca lo hemos hablado. Creo que sería divertido compartir la pista al menos una vez de forma diferente, del mismo lado. Y, claro, el calendario y nuestra concentración en individuales lo dificultan mucho, porque si avanzas en el torneo de individuales y también juegas dobles, no te recuperas bien. Pero para un torneo, creo que es genial hacerlo, y lo hablaremos. ¿Por qué no? Será una sorpresa", ha zanjado.