Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz entrenaron juntos en la previa del torneo que ambos disputarán en Toronto. Y luego en el 'media day', el tenista ruso comentó las sensaciones de haber entrenado con el número uno del ranking ATP.

Medvedev reconoció que el entrenamiento no fue especialmente útil dado que 'Carlitos' acababa de aterrizar y aún estaba con 'jet lag'. No obstante, lo consideró una "buena experiencia": "Hemos podido charlar y siempre es positivo hacer estas cosas. Honestamente, espero que no entrenemos mucho juntos porque eso significará que nos vemos las caras en semifinales, pero nos hemos divertido".

Además, el tenista ruso destacó lo que hace a Alcaraz un jugador tan especial: "Sin duda la potencia de sus golpes. Cada vez que efectúa un tiro, puede acabar en golpe ganador. Estoy acostumbrado a poder neutralizar ataques de mis rivales y establecer un largo peloteo, pero él te puede conectar un 'winner' desde cualquier posición".

"Estoy convencido que si hiciéramos la prueba de medirnos el golpe más potente que podemos hacer cada uno, el suyo sería unos 25 km/h más veloz que el mío", concluyó.

Ambos ya están centrados en afrontar su primer partido en Toronto. Por ser cabezas de serie pasan automáticamente y ya esperan rival en segunda ronda. Además, ya conocen que no se cruzarían hasta una hipotética final.