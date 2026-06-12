McEnroe echa en falta a Carlos Alcaraz: "Es el mejor representante que tenemos en nuestro deporte"

La preocupante pregunta que se hace McEnroe sobre Alcaraz: "¿Cuánta gasolina le queda para el US Open?"

El extenista estadounidense calificó como "dolorosa" la ausencia del murciano en París, a quién más tarde se refirió como "el mejor representante del tenis ahora mismo".

Carlos Alcaraz lleva un tiempo alejado de las pistas desde que sufrió una lesión de muñeca durante el Abierto de Barcelona. Su ausencia se está haciendo notar en el circuito, que por primera vez en más de dos años, ha conocido a un campeón de Grand Slam diferente a él o a Jannik Sinner, que cayó eliminado en segunda ronda de Roland Garros.

Alexander Zverev se llevó el 'major' de París y tras el torneo, una gran leyenda del tenis quiso remarcar la "dolorosa ausencia" del murciano. Así es, John McEnroe, durante una entrevista con 'Eurosport', alabó al jugador español y le dedicó unas palabras de máximo reconocimiento.

"Es el mejor representante que tenemos en nuestro deporte ahora mismo, por lo que aporta al juego, así que su ausencia duele mucho", aseguraba el extenista estadounidense. Pero sus palabras no se quedaron ahí, sino que también se mostró afectado por la probable ausencia de Carlos en el próximo grande, que se disputa a finales de junio.

"Cuando supe que también se había retirado de Wimbledon, fue una decepción. Básicamente, todos estamos rezando y esperando que pueda regresar lo antes posible", concluía McEnroe. Sin duda, existe una gran expectación con la vuelta de Alcaraz, estas palabras de toda una leyenda del tenis lo demuestran. Ahora solo queda esperar y ver cómo vuelve el murciano y qué nivel es capaz de ofrecer lo que resta de 2026, con un US Open en el horizonte, que se presenta a finales de verano como una de las mejores oportunidades de Alcaraz de culminar su regreso por todo lo alto.

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