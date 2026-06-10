Las dudas de Agassi sobre la lesión de Carlos Alcaraz: "Si requiere medidas más radicales..."

El ocho veces campeón de Grand Slam ha pedido que el murciano o su entorno aclaren en qué punto se encuentra su lesión.

Tras caer lesionado en la muñeca derecha en su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz se ha pedido Madrid, Roma, Roland Garros y la gira de hierba.

En principio, el número 2 del mundo podría volver en el Masters 1000 de Canadá, pero para nada está confirmado y todo dependerá de cómo evolucione.

De hecho, hay quien tiene sus dudas en torno a la lesión, como es el caso de Andre Agassi. El ocho veces campeón de Grand Slam ha afirmado en el podcast 'The Big T' que "volverá más agresivo", pero no tiene claro que sepamos toda la verdad.

"Estaría muy bien que él, o alguien en su nombre, nos ayudara a entender cuál es realmente su situación, porque, como sabes, estamos especulando", ha explicado.

En este punto caben dos escenarios: "Si se trata de algo que está intentando calmar y opta por ese camino antes de la cirugía, es una decisión inteligente, aunque se pierda un par de Grand Slams".

Sin embargo, podría ser uno negativo: "Pero si se trata de algo que requiere medidas más radicales, hay que elegir con prudencia. Hay que dejarlo en manos de los mejores del sector. Hay que dejar que se cure, porque le queda una larga vida por delante".