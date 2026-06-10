Un exnúmero uno del mundo sale en defensa de Zverev y usa a Alcaraz y Sinner de ejemplo

Andy Roddick ha respaldado al tenista alemán después de recibir críticas por su triunfo en Roland Garros. Novak Djokovic también ha salido en su defensa.

La victoria de Alexander Zverev en la final de Roland Garros ha quedado eclipsada por las críticas y comentarios negativos hacia el tenista alemán. Pese a haber ganado su primer Grand Slam, muchos son los que menosprecian su triunfo, llegando a situarle como un "mal jugador".

A pesar de las críticas, una leyenda del tenis y exnúmero uno del mundo ha salido en su defensa. En concreto, Andy Roddick ha respaldado a Zverev en su podcast 'Served', señalando sus títulos y esfuerzo por lograr su sueño.

"Puede que no seáis fans de 'Sasha' por cosas que haya hecho fuera de la pista, pero hay gente que lo trata como si no fuera un gran jugador. Y eso me molesta. Estamos hablando de 24 títulos", apunta Roddick, recalcando la figura del teutón.

Incluso, el extenista estadounidense ha empleado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como ejemplo para comparar el trato tras ganar un trofeo. "Como Carlos y Jannik son tan buenos, no quiero que lleguemos al punto de tratar como si no valiera nada a cualquiera que no sea ellos. Es ridículo", añade Andy.

Por último, Roddick ha afirmado que decir que Zverev no es bueno es "ofensivo", y ha elogiado al alemán debido a la dificultad de su proeza. "Alcaraz y Sinner serán leyendas. Pero si dices que Zverev no es bueno, dejo de escucharte. El tenis es muy difícil. Fingir que es fácil es faltar al respeto al deporte", concluye Roddick.

Djokovic, al lado de Zverev

Roddick no ha sido la única figura con autoridad que ha decidido defender a Zverev.

ha respaldado al alemán ante los ataques de sus 'haters', asegurando que ha cerrado la boca a los que dudaban de él.

Además, no ha dudado en admitir que 'Sasha' se merecía "absolutamente este éxito", tras años de trabajo duro. "Ver las lágrimas de alegría que tuviste junto a tus padres, tu hermano y otros miembros del equipo me emocionó", ha escrito Djokovic en su cuenta de Instagram.

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