La segunda jornada de las ATP Finals del grupo rojo ha cambiado completamente el paradigma para Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

El murciano, que cayó ante el alemán en su debut, tenía que ganar sí o sí a Rublev... y lo hizo.

El teutón, por su parte, podía confirmar su pase a semifinales de derrotar a Daniil Medvedev, pero cayó ante el ruso este miércoles.

Estos resultados dejan al moscovita clasificado matemáticamente para semifinales, a su compatriota eliminado y a Alcaraz y Sascha luchando por un puesto en semifinales.

Este viernes, Medvedev se medirá ante Carlitos y Zverev ha dejado claro cuál es su preferencia.

De hecho, no sería la primera vez que pasa de ronda tras perder el segundo partido. "Jamás he ganado el segundo partido de la fase de grupos en este torneo y he ganado dos veces este evento", señaló el alemán en rueda de prensa.

Por ello, apoyará al 100% al ruso: "Está claro que eso me da ciertas esperanzas. El viernes seré el fan número uno de Daniil Medvedev que hay en este planeta... es un cambio, desde luego (risas)".

"Veremos qué pasa. Ahora mismo las cosas no dependen de mí. Daniil está jugando muy bien, creo que tiene muchas posibilidades de ganar: si eso pasa, tengo que estar listo y centrado para mi partido de las 20:30, estar listo para ganar a Andrey", zanjó Zverev.

Todas las cuentas

- Si Alcaraz derrota a Medvedev y Rublev a Zverev, Alcaraz se mete como primero.

- Si Medvedev derrota a Alcaraz y Rublev a Zverev, el murciano pasaría como segundo.

- Si Alcaraz supera a Medvedev en dos sets y Zverev gana a Rublev también en dos sets, Carlitos sería primero de grupo.

- Si Alcaraz gana a Medvedev en tres sets pasaría siempre como segundo.