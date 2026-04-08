Usain Bolt elige a su favorito: ¿Carlos Alcaraz o Jannik Sinner?

El jamaicano, el hombre más rápido de la historia, tiene claro con quién va en la 'guerra' por la corona del tenis.

Usain Bolt está presente en Montecarlo para el Masters 1000 y fue uno de los espectadores de lujo en el debut tanto de Carlos Alcaraz como de Jannik Sinner.

'Eurosport' le preguntó al jamaicano con quién se quedaría entre el murciano y el italiano, y el exatleta no tuvo ninguna duda.

"Para mí, Alcaraz. Porque ya le conocí, de hecho. Le conocí en España una vez, así que definitivamente votaría por él", afirmó.

A pesar de que ya hayan pasado 17 años, Bolt sigue siendo el hombre más rápido del mundo tanto en 100 como en 200 metros lisos.

Ambos registros, el primero de 9,58 segundos y el segundo de 19,19, los logró en el Campeonato Mundial de Berlín 2009.