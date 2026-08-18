Objetivo US Open
Un legendario entrenador de tenis lanza un mensaje sobre la recuperación de Alcaraz: "Optimista"
Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores de tenis más conocidos, cree que Carlos estará muy pronto compitiendo de nuevo.
Esta semana se conocerá si Carlos Alcaraz llega o no al US Open. El legendario entrenador Patrick Mouratoglou es optimista y cree que estará en Nueva York compitiendo por su octavo Grand Slam.
"Entiendo que la gente se sorprendiera cuando Carlos se borró de Cincinnati porque piensan: 'Oh, él está golpeando la bola, debería poder competir'. No es tan sencillo. Hay buenas razones para ser optimistas. Es genial ver a Carlos entrenando, golpeando la pelota, con tanta intensidad y todo. Parece una preparación normal", dice uno de los entrenadores más conocidos del mundo del tenis.
Le pide que no se precipite, que se recupere lo mejor posible y piense en la carrera tan larga que le queda por delante: "La cuestión es que esto sucedió hace apenas unos días, y se acerca un Grand Slam, ¿y si empieza a jugar demasiado pronto?".
Lleva un par de semanas entrenando en Murcia. Para Mouratoglo, dice en palabras que recoge 'Punto de Break', es insuficiente: "Probablemente esté muy cansado y dolorido. Debería poder hacerlo durante dos o tres semanas seguidas para estar listo para un Grand Slam. La preparación va a ser demasiado corta".
"Cuando has estado fuera tanto tiempo, golpeando la pelota con tanta fuerza todos los días, volver a hacerlo es doloroso. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse. Hemos visto muchas grabaciones de él golpeando desde la línea de fondo, pero no lo vemos sacar con toda su potencia", detalla.
Esta semana se debería conocer si Alcaraz estará o no en el US Open, el último grande del año. Ya se perdió Roland Garros y Wimbledon por su lesión en la muñeca derecha.
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