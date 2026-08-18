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El calor pudo con él

Un exnúmero 1 pide a los torneos que tengan piedad de Djokovic: "No puede jugar por la mañana"

Greg Rusedski, quien fuera número 1 del mundo, ha pedido a los torneos del calendario que no le pongan a Novak Djokovic los partidos por la mañana.

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Novak Djokovic colapsó en su partido contra Agustín Tirante en el torneo de Cincinnati. El calor pudo con él y acabó eliminado a las primeras de cambio.

El exnúmero 1 del mundo Greg Rusedski, en el podcast 'Off Court', ha pedido a los torneos, en especial al US Open, que no pongan a Djokovic a jugar en el turno de mañana con el calor intenso. Está convencido de que en Nueva York no ocurrirá eso.

"Me alegra tener a Novak cerca siempre que sea posible. Tiene 39 años y lo que ha logrado es fenomenal. Pero es muy duro físicamente, especialmente con el calor y la humedad de Cincinnati. Puede ser brutal. Recuerdo haber jugado partidos allí; simplemente estaba de pie, empapado, apenas podía sujetar la raqueta. El calor era insoportable, tenía que usar una toalla helada. Hay que proteger a Novak. No puede jugar durante el día. Tiene que jugar por las tardes, a partir de las 7. Se ha ganado el derecho a hacerlo", dice.

Pide que le den "cariño" en los torneos: "Tenemos que darle un poco de cariño y ponerlo en el momento adecuado del día si queremos que siga en el torneo".

"Para mí, la planificación es importante. Sé que no siempre se puede proteger a las grandes estrellas por la lluvia y otros factores, pero creo que a veces hay que tomar esas medidas", completa Rusedski.

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