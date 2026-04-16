Muere a los 13 años María Caamaño, la 'niña futbolera' que levantó la Eurocopa de 2024

La joven sufría un sarcoma de Ewing y el mundo del fútbol se ha rendido ante su figura.

Noticia muy triste la que nos ha deparado este jueves 16 de abril. María Caamaño, la 'niña futbolera', ha fallecido con solo 13 años de edad.

Hace dos años, la joven emocionó a todo el mundo del deporte rey en nuestro país y fue la encargada de levantar en Madrid la Eurocopa 2024.

"Tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida", le dijo Morata frente a la Cibeles.

María, que sufría un sarcoma de Ewing, siempre reivindicó que "la investigación es vida".

Josep Pedrerol y todo el equipo de 'El Chiringuito' tuvieron el placer de conocerla y saber de dónde venía su pasión por el fútbol. "Mi madre dice que desde la cuna", decia la joven.

El mundo del fútbol no olvida y se ha rendido ante ella tras conocer la triste noticia. Álex Baena, Álvaro Morata, la Selección... grandes figuras han recordado a María este jueves. Descanse en paz.