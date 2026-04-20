La leyenda del tenis que compara a Jódar con Sinner: "Tenéis suerte de que Alcaraz..."

Boris Becker siente admiración por la joven promesa del tenis español. El germano le compara con Sinner y recuerda la fortuna que tiene España de poder disfrutar de tanto talento en el deporte de raqueta.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los grandes dominadores del mundo del tenis. Sin embargo, poco a poco comienzan a emerger figuras que podrían llegar a suponer una amenaza. Rafa Jódar, semifinalista del Conde de Godó, se está posicionando como una de las grandes revelaciones de este comienzo de año.

El tenista madrileño desplegó un gran juego en Barcelona. Ese buen nivel le ha llevado estar en el foco del mundo del tenis. Boris Becker ha analizado la irrupción de Jódar destacando la admiración que siente por él y por la madurez que está mostrando en el máximo nivel.

"Tenéis suerte. Tenéis mucha suerte de tener a Alcaraz, que solo tiene 22 años, y Jódar tiene 19 años, ¿verdad? Entonces, me gusta... ¿Sabes qué es lo que más me gusta de él? Que sigue siendo muy humilde", ha asegurado Becker en declaraciones para 'Eurosport'.

El ganador de seis 'Grand Slams' destaca la modestia con la que Rafa gestiona sus éxitos: "Todavía no está loco hablando del número uno y del Grand Slam. Dice que va 'un partido a la vez', lo cual habla de su madurez".

"Él juega de maravilla. Simplemente, una vez más, le digo que mantenga la constancia. No creas que ya has llegado, porque no es así. Has tenido un par de buenas semanas, pero creo que tiene mucho potencial", concluye Becker.