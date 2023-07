Antes, pero sobre todo después de enfrentarse a Novak Djokovic en la final de Wimbledon de este domingo, el móvil de Carlos Alcaraz 'echó fuego' con multitud de mensajes felicitándole por su segundo Grand Slam.

Sin embargo, uno de los más especiales fue antes de saltar a la pista central de Londres. El murciano recibió un mensaje de su ídolo, Rafa Nadal.

"Me escribió para darme suerte, para desearme lo mejor en la final. No me lo esperaba, fue una grata sorpresa su mensaje", contó en una entrevista en 'Cope'.

Paralelamente, Alcaraz contó en mira con ilusión los Juegos Olímpicos de París ya que puede ser la oportunidad, junto a una utópica Copa Davis dada la lesión de Rafa, de poder compartir lado de la pista junto a Nadal.

"Sería un sueño, no solo ganar una medalla, sino la experiencia de jugar un dobles con tu ídolo", explicó.

"Sería un recuerdo que guardaría con especial cariño", añadió con una sonrisa de oreja a oreja.

Tras vencer a Djokovic en la final de Wimbledon después de cinco sets, Alcaraz también recibió, esta vez de manera pública, un cariñoso mensaje de Rafa Nadal felicitándole por su segundo 'major'.