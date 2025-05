El increíble paralelismo entre la rivalidad de Rafa Nadal - Federer y la de Carlos Alcaraz - Sinner

En las últimas horas se está viralizando un gráfico que apareció durante la final de Roland Garros de 2006 entre Roger Federer y Rafa Nadal.

En la misma se veía un balance de 44 victorias y cero derrotas del suizo en dicha temporada. Sin embargo, en su cara a cara con el balear, perdía por 0-3.

Esta situación se ha trasladado a la actual que viven Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El italiano no perdía un partido desde la final de Pekín del año pasado, que fue el 2 de octubre... y fue contra Carlitos.

De hecho, el murciano además le ganó la final de Indian Wells 2024 y la final de Roland Garros 2024. Y ahora le ha vuelto a ganar en Roma, mientras que el italiano se ha 'paseado' por el circuito desde la pasada temporada.

Solo Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev y Andrey Rublev, además de Alcaraz, le habían conseguido derrotar en los últimos 15 meses tras jugar más de 85 partidos.

¿Viviremos una rivalidad similar a la que mantuvieron Nadal y Federer durante 15 años? Los ingredientes parecen estar, pero comparar con los mejores de la historia todavía es arriesgado. Al menos los datos están ahí.

🇮🇹 Jannik Sinner since the start of 2024:

RECORD vs OTHER OPP.: 85-3

RECORD vs ALCARAZ: 0-4

Looks familiar doesn't it? pic.twitter.com/C2Jh2TbIgV