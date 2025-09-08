Ahora

"TikToks para hacer con Jann…"

El 'tierra, trágame' de Sabalenka con Carlos Alcaraz: "Es la mayor cagada de mi vida"

La bielorrusa confundió al murciano con el italiano durante una entrevista a los dos campeones del US Open.

Sabalenka y Carlos AlcarazSabalenka y Carlos AlcarazRedes

Carlos Alcaraz y ArynaSabalenka han sido protagonistas este lunes en el programa '3rd hourtoday' de entrevistas.

Los dos flamantes campeones del US Open han acudido a plató con sus respectivos títulos y han reflexionado sobre sus victorias.

Eso sí, el momento cómico de la entrevista lo ha protagonizado la bielorrusa con un despiste.

"Tengo algunos TikToks para hacer con Jann…", ha arrancado antes de darse cuenta que Sinner no estaba junto a ella.

Carlitos, tras bromear con levantarse e irse, le ha restado hierro al asunto: "Son las nueve de la mañana. No te preocupes, está todo bien".

"Es la mayor cagada de mi vida", le replicó la número 1 del mundo, que encontró respaldo en el murciano: "No he escuchado nada".

