Ahora

"Voy a ganar"

Sabalenka responde a la sobrada de Kyrgios: "Haré todo lo posible para darle una paliza"

Después de que el australiano asegurara que ganará a la número 1 del mundo en 'La batalla de los sexos', la bielorrusa no se ha quedado callada.

Kyrgios y SabalenkaKyrgios y SabalenkaGetty

Kyrgios y Sabalenka disputarán el próximo mes de octubre en Hong Kong 'La batalla de los sexos', un partido en el que el lado de pista de Aryna será más pequeño y Nick solo dispondrá de un servicio en lugar de dos.

En un vídeo promocional del evento, el australiano se mostró excesivamente confiado, entrando en el terreno de la arrogancia, a la hora de hablar de sus perspectivas para el partido.

"Voy a intentar ganar y no me va a ganar. Represento a los hombres, aunque pienso que ella cree lo contrario. Me mojo: 6-2", le afirmaba a Bublik, que ejercía de entrevistador.

"¿Crees que tendré que esforzarme al máximo?", le planteaba al kazajo explicando que "las mujeres no saben restar".

Pues bien, esas palabras se las han trasladado a Sabalenka en el US Open y la bielorrusa no se ha quedado callada.

"Como él dijo en otra entrevista, creo de verdad que voy a ganar y que definitivamente saldré a pelear y haré todo lo posible para darle una paliza", afirmó la número 1 del mundo.

"Sería genial si pudiera ganarle, pero por ahora no sabemos dónde será", añadió una Aryna que no se deja intimidar por Kyrgios.

