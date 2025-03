La genial confesión de Mensik tras saludar a Messi y meterse en la final de Miami: "Me dio la mano y..."

Novak Djokovic y Jakub Mensik se enfrentarán por la corona del Masters 1.000 de Miami. Ambos superaros a sus rivales en semifinales bajo la atenta mirada de Leo Messi. El astro argentino estuvo presente en ambos encuentros para disfrutar de uno de los torneos más prestigiosos de la gira americana.

Djokovic le dedicó unas bonitas palabras a Leo tras el partido asegurando que había sido un honor que estuviera en el estadio viendo el partido. Mensik, revelación del torneo y una de las promesas del tenis mundial, fue un poco más allá con su confesión tras eliminar a Taylor Fritz.

El joven checo se impuso al favorito del público en un partido épico que necesitó de un tercer set y de dos 'tie breaks' para que Jakub certificara su pase a la final. Sin embargo, el tenis pasó a un segundo plano con la confesión de Mensik al final del encuentro.

Jakub coincidió con Leo en el vestuario y en la entrevista postpartido a pie de pista aseguró que eso le había dado fuerzas: "Le di la mano en el vestuario y nome lavé las manos antes de entrar a la cancha; probablemente esa fue la clave para mí hoy".

La joya checa también quiso dedicarle a Messi una publicación en redes sociales en la que sale con el astro argentino antes de saltar a pista con el mensaje: "Me encontré a una cabra en mi vestuario. Encantado de conocerte leyenda".

"I didn't wash my hand before I stepped on the court, probably that was the key for me today." 😆@mensik_jakub_ on his pre-match hang with @TeamMessi#MiamiOpenpic.twitter.com/LcyrvuxeN4