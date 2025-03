La reacción de Djokovic al enterarse de que Messi estaba en el Masters 1.000 de Miami: "Me puse nervioso..."

El Masters 1.000 de Miami ha tenido un invitado sorpresa en la ronda de semifinales. Lionel Messi ha estado presente en el Djokovic-Dimitrov y en el Mensik-Fritz. El astro argentino fue enfocado durante el duelo entre el serbio y el búlgaro y recibió una atronadora ovación de todo el estadio.

El propio 'Nole' se enteró de que Messi estaba entre el público en mitad del encuentro gracias a las pantallas del Hard Rock Stadium. Tras cerrar su pase a la final con un contundente 6-2 y 6-3 ante Grigor Dimitrov, Djokovic dejó un emotivo discurso alabando a Leo en la entrevista postpartido a pie de campo.

"Es un gran honor tener al Rey Leo en la grada. Creo que es la primera vez que juego frente a Messi y, sinceramente, estaba un poco nervioso. Estoy muy agradecido por su asistencia con su familia. Siempre he sido su admirador, como casi todo el mundo, a lo largo de su carrera", reconoció 'Nole'.

Ambos charlaron tras el encuentro: "Fue la primera vez que jugué con él en la grada. Le vi jugar unas veces, creo la final del Mundial, vi cuando ganó con Argentina, creo que le vi el año pasado una vez, creo que fue un Los Ángeles-Inter Miami. Obviamente estoy emocionado por tenerle aquí con su familia. Le vi tras el partido, vino al vestuario así que pasamos un rato hablando e intercambiamos regalos".

Just a pair of 37-year-old MEGA LEGENDS 🤩@DjokerNole talks about what it meant to have @TeamMessi at #MiamiOpenpic.twitter.com/y9tvXy76PP