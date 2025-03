No fue Rafa Nadal, sino Carlos Alcaraz: Botic da la clave de su victoria ante Djokovic

El neerlandés, que venció a Novak Djokovic en su estreno en Indian Wells, ha recordado cómo el partido ante el murciano en el US Open le hizo abrir los ojos.

Botic van de Zandschulp es el nombre propio actualmente en el mundo del tenis. El neerlandés, por el que nadie daba ni un duro, aplastó a Novak Djokovic en el debut del serbio en Indian Wells.

El número 85 del mundo se deshizo del tenista más laureado de la historia en tres mangas jugando uno de los mejores partidos de su carrera.

En menos de un año, Botic le ha metido un 3-0 en el US Open a Carlos Alcaraz, ha 'retirado' a Rafa Nadal en la Copa Davis y ha dejado en el camino a 'Nole' en el desierto californiano.

Tras vencer al balcánico, Van de Zandschulp reconoció que el cambio de mentalidad llegó tras vencer al murciano en el torneo que le vio coronarse campeón en 2021.

"Aquel partido lo cambió todo, aunque incluso antes de ganar a Carlos ya había jugado partidos muy buenos contra el top10. Pero sí, definitivamente fue aquel partido contra Carlos lo que me hizo creer que podía vencer a estos jugadores", explicó en rueda de prensa.

Su próximo objetivo será derrotar al número 1: "Sinner me pateó el culo dos veces el año pasado y no nos hemos vuelto a enfrentar, pero con Novak sí que me ha servido mucho aquella victoria con Alcaraz".